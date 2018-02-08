食譜:法式土司三明治:www.ytower.com.tw

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食譜:法式土司三明治

  • 【做　法】
  • 1.先將厚片土司用刀在中間劃一刀，把火腿片與起司片塞入土司中間，備用。
  • 2.將雞蛋與所有調味料一起攪拌均勻，再放入作法1的厚片土司均勻沾裹蛋液。
  • 3.取一平底鍋熱鍋，放入作法2的厚片土司，以小火煎至雙面上色即可。
  • 【備　註】
  • 一人份
點心 . .西式料理 .葷食 .蛋土司 做營養早午餐
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