食譜:白酒馬鈴薯燒雞腿:www.ytower.com.tw

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食譜:白酒馬鈴薯燒雞腿

  • 【做　法】
  • 1.將棒棒腿切成大塊後洗淨，加入醃料醃漬一下，再沾上一層薄麵粉備用。
  • 2.馬鈴薯去皮切小塊；洋蔥切塊狀；蒜頭切片備用。
  • 3.將沾好麵粉的雞塊放入平底鍋，以小火煎上色後取出備用。
  • 4.作法3原鍋倒入1大匙橄欖油，加入作法2材料爆香，再加入作法3的雞塊與所有調味料（鮮奶油與麵糊除外），以中火煮約10分鐘後，加入鮮奶油與麵糊略煮至稠狀，最後加入巴西里碎即可。
主菜 .雞肉 .西式料理 .葷食
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