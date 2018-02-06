食譜:玉米炒雞丁:www.ytower.com.tw

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食譜:玉米炒雞丁
  • 【調 味 料】
  • 少許

  • 【做　法】
  • 1.青蔥取蔥白切末；雞胸肉切小丁，加入全部的醃料拌勻放置5分鐘。
  • 2.取鍋倒入少許油加熱，放入蔥白末和雞丁拌炒。
  • 3.炒至雞丁變白，再加入玉米粒和青豆仁拌炒均勻。
  • 4.續加入少許鹽調味，即可起鍋盛盤。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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