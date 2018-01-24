食譜:臘鴨蒸豆腐:www.ytower.com.tw

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食譜:臘鴨蒸豆腐

  • 【做　法】
  • 1.板豆腐切厚片，放入蒸盤墊底，備用。
  • 2.臘鴨腿用熱水洗淨，瀝乾水分、剁片，置於作法1豆腐上。
  • 3.擺上薑絲、紅辣椒絲，淋上紹興酒，放入蒸籠以大火蒸20分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 這道菜使用的豆腐適合選用孔洞多的板豆腐，藉此吸收臘鴨腿的湯汁，讓豆腐增添些許鹹香滋味。
主菜 .鴨肉 .中式料理 .葷食
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