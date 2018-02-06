食譜:蔥爆雞絲:www.ytower.com.tw
食譜:蔥爆雞絲

  • 【做　法】
  • 1.雞胸肉順紋切絲，倒入醃料拌勻放置5分鐘。
  • 2.青蔥和紅辣椒洗淨切絲備用。
  • 3.取鍋倒入少許油加熱，放入作法1的雞肉絲快速拌炒。
  • 4.待雞絲變白後，先加入蔥白絲和紅辣椒絲炒香。
  • 5.再加入調味料拌炒均勻後，放入蔥綠絲稍拌炒一下。
  • 6.最後淋入香油，即可起鍋盛盤。
  • 【備　註】
  • 美味更加分：蔥白先下鍋爆香，請鍋前再加蔥綠增添色澤美觀。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
上線日期: