食譜:枸杞紹興雞肉捲:www.ytower.com.tw

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食譜:枸杞紹興雞肉捲

  • 【做　法】
  • 1.將去骨雞腿排洗淨，再用菜刀將較厚的部位片開成薄片備用。
  • 2.將作法1的雞腿排捲起來，再用棉繩綁起來備用。
  • 3.取一個湯鍋，加入所有的調味料，再以中火煮開。
  • 4.再加入枸杞、紅棗和蔘鬚，以中火煮約5分鐘。
  • 5.續加入作法2捲好的雞腿肉捲，以中火煮約8分鐘，再關火燜約10分鐘。
  • 6.待作法5的雞腿捲涼後，取出切成圓片狀，再淋入作法4的中藥湯汁即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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