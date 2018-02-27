食譜:孜然乾煎雞腿排:www.ytower.com.tw

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食譜:孜然乾煎雞腿排

  • 【做　法】
  • 1.將去骨雞腿排洗淨，再用餐巾紙吸乾水分備用。
  • 2.取一個不沾鍋，倒入1大匙沙拉油，放入作法1的雞腿排，蓋上鍋蓋以中小火煎熟，盛盤備用。
  • 3.將紅甜椒切成條狀；蘑菇和青花菜都放入滾水中，汆燙過水，撈起備用。
  • 4.將作法2汆燙好的蔬菜放入作法2的鍋中，以中火翻炒上色，撈起切塊盛入作法2的盤中即可。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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