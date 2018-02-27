食譜:奶油烤雞腿:www.ytower.com.tw

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食譜:奶油烤雞腿

  • 【做　法】
  • 1.將帶骨雞腿排洗淨，再擦乾水分備用。
  • 2.將洋蔥切絲；玉蜀黍切塊；青蔥切段；青花菜洗淨備用。
  • 3.將作法1的帶骨雞腿排放入烤盤中，排入作法2的所有材料，再均勻加入調味料所有材料。
  • 4.將作法3的烤盤放入預熱好約190℃的烤箱中，烤約15分鐘，取出排盤即可。
主菜 .雞肉 .西式料理 .葷食
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