食譜:辣子雞丁(11):www.ytower.com.tw
食譜:辣子雞丁(11)

  • 【做　法】
  • 1.去骨雞腿肉切小丁，加入所有醃料拌勻醃漬約20分鐘，備用。
  • 2.小黃瓜洗淨去頭尾，切滾刀塊，備用。
  • 3.熱鍋倒入少許沙拉油，放入作法１的雞丁以中火拌炒約8分熟後取出，備用。
  • 4.另起一鍋，爆香辣椒末和蒜末，加入所有調味料、作法3雞丁和作法2的小黃瓜塊，以大火拌炒均勻即可。
  • 【備　註】
  • 醃料中加入太白粉，可以讓雞丁更滑嫩；蛋液可以增添色澤和黏稠度；米酒則可去除肉腥味喔。
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
上線日期: