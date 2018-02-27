食譜:蘆筍蔬菜雞卷:www.ytower.com.tw
食譜:蘆筍蔬菜雞卷

  • 【做　法】
  • 1.蘆筍去表皮粗纖維；紅蘿蔔去皮切條，備用。
  • 2.煮一鍋滾沸的水，放入作法1紅蘿蔔條、蘆筍、玉米筍汆燙至熟，撈起瀝乾水份，備用。
  • 3.雞腿皮攤平，抹上魚漿後擺入作法2的紅蘿蔔條、蘆筍以及玉米筍捲起，插入牙籤固定。
  • 4.預熱烤箱至180℃，放入作法3雞皮卷烘烤約10分鐘至熟透即可。
  • 【備　註】
  • 許多人不敢吃油膩的雞皮，但把雞皮拿來捲各種食材，透過烘烤便可去除油膩感，只留下雞皮脆脆的口感喔！
主菜 .雞肉 .中式料理 .葷食
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