食譜:蔓越莓核桃烤雞腿卷:www.ytower.com.tw

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食譜:蔓越莓核桃烤雞腿卷

  • 【做　法】
  • 1.將雞腿去骨後加入調味料中醃漬約10分鐘。
  • 2.取出作法1醃好的雞腿，攤平後在內層鋪上蔓越莓、核桃後，捲緊以牙籤做固定封口。
  • 3.烤箱預熱後，以上火150℃下火150℃烤約15分鐘，待肉熟透後取出放涼切片即可。
  • 【備　註】
  • 若雞腿卷不容易捲緊，可以用錫箔紙或保鮮膜包起後，放入冰箱稍冷藏，可增加雞腿卷的硬度並定型。
主菜 .雞肉 .西式料理 .葷食
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