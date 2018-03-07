食譜:泡菜雞肉捲:www.ytower.com.tw

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食譜:泡菜雞肉捲

  • 【做　法】
  • 1.所有材料A拌勻成粉漿，靜置約10分鐘，備用。
  • 2.平底鍋加熱，抹上少許油後倒入作法1粉漿，以小火煎成薄片狀，熄火。
  • 3.於作法2餅皮擺上所有材料B，捲起成圓桶狀後起鍋切片即可。
  • 【備　註】
  • ★作法1中將粉漿靜置過後再使用，可以讓粉漿的材料混合的更均勻、穩定。
    ★用平底鍋煎製薄片的時候，一定要用小火加熱，在粉漿成型後，可以熄火用餘溫讓薄片熟透。
小吃 .雞肉 .韓式料理 .葷食
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