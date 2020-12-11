食譜:蔬菜羊肉鍋(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.食物鍋中放入羊肉、白蘿蔔、紅蘿蔔、西芹、薑片、米酒。
  • 2.水鍋中倒入水至1.9L的位置，再將水鍋放在機座上。
  • 3.將食物鍋放在水鍋上，蓋上鍋蓋，設定4小時(順時針旋轉)。
  • 4.4小時後加入鹽拌勻即可。
主菜 .羊肉 .中式料理 .葷食
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