食譜:寬粉啤酒燉鴨:www.ytower.com.tw

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食譜:寬粉啤酒燉鴨

  • 【做　法】
  • 1.鴨肉放入滾水汆燙，撈出沖淨瀝乾，剁成大塊。
  • 2.茭白筍切滾刀塊；寬冬粉以清水浸泡10分鐘至軟；韭菜切長段；黑木耳切小塊，備用。
  • 3.起鍋，放入少許油燒熱，放入鴨肉煎至上色，再放入薑片、蒜片、黑木耳、辣豆瓣醬爆香。
  • 4.續加入水、啤酒和其餘調味料煮30分，最後放入茭白荀塊、蒟蒻絲和韭菜段煮滾即可。
主菜 .鴨肉 .中式料理 .葷食
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