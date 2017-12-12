食譜:四川麻辣鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:四川麻辣鍋

  • 【做　法】
  • 1.大白菜洗淨再切成小塊狀，蔥切段，蒜仁洗淨，紅辣椒切片，老薑切片，備用。
  • 2.取一炒鍋倒入1大匙油，加入作法1的材料以中火爆香，再加入所有調味料一起翻炒均勻，轉中小火煮約30分鐘。
  • 3.食用時加入火鍋材料煮開即可。
  • 【備　註】
  • 四川麻辣鍋的香、麻、辣的主要來源，即為花椒、宮保和紅辣椒。宮保即為乾辣椒，和花椒都是屬於乾貨，這三樣食材透鍋熱油爆香的過程才能帶出椒香和麻辣的特殊風味。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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