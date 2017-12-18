食譜:翠藻吻魚干貝羹:www.ytower.com.tw

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食譜:翠藻吻魚干貝羹

  • 【做　法】
  • 1.海帶芽以冷水泡發；吻仔魚洗淨；金針菇去蒂頭；芥蘭菜梗切碎，備用。
  • 2.龜甲萬料亭和露加水、糖煮開後放入所有材料A煮熟。
  • 3.以太白粉水勾芡，再打入蛋白拌勻，撒上胡椒粉、香菜即可。
  • 【備　註】
  • 約15分鐘
.魚肉 .中式料理 .葷食
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