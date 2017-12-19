食譜:魚片豆腐煲:www.ytower.com.tw

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食譜:魚片豆腐煲
  • 【調 味 料】
  • 1又1/2茶匙
  • 1/4茶匙

  • 【做　法】
  • 1.魚肉、豆腐都切大片；牛番茄、杏鮑菇切成塊狀。
  • 2.起鍋，放入少許油燒熱，放入魚片煎至表面微黃且定型，再放入洋蔥炒香，魚片盛起備用。
  • 3.作法2鍋中加入水、番茄塊、杏鮑菇塊、鮮香菇、豆腐塊、什錦火鍋丸子和所有調味料煮滾，最後加入作法2的魚片，再撒上蔥花即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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