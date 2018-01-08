食譜:金沙魚條:www.ytower.com.tw

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食譜:金沙魚條
  • 【調 味 料】
  • 1/4茶匙
  • 1/4茶匙

  • 【做　法】
  • 1.魚柳切條；熟鹹蛋黃壓成泥狀備用。
  • 2.全部醃料混合拌勻，將作法1的魚柳條放入醃漬約10分鐘。
  • 3.將作法2醃漬好的魚柳條，均勻沾裹上太白粉，放入油鍋炸至外觀金黃，撈起瀝油備用。
  • 4.另取鍋，加入1大匙油，放入作法1的鹹蛋黃泥以小火炒至起泡，再加入蔥花、蒜末和作法2炸好魚柳條略炒，最後加入調味料拌勻即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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