食譜:西湖醋魚(4):www.ytower.com.tw
食譜:西湖醋魚(4)

  • 【做　法】
  • 1.鱸魚清理乾淨，在兩面魚身上各劃三刀備用。
  • 2.取鍋，加入1/2鍋水煮滾，放入薑片和蔥段煮至再次滾沸，再放入作法1的鱸魚以小火煮熟，撈起盛盤。
  • 3.另取鍋，加入水、全部調味料和薑末煮滾後，以太白粉水勾芡，再加入香油拌勻，淋至作法2的魚身上，放上紅辣椒絲裝飾即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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