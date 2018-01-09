食譜:味噌豆腐鮮魚湯:www.ytower.com.tw

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食譜:味噌豆腐鮮魚湯
  • 【調 味 料】
  • 米酒 1大匙

  • 【做　法】
  • 1.魚柳切小塊；盒裝豆腐取出切丁。
  • 2.味噌加水，混合調勻備用。
  • 3.取鍋，加入柴魚高湯煮滾，放入作法1的魚柳塊和豆腐丁煮至再次滾沸，接著加入米酒略煮，撒上蔥花即可。
  • 【備　註】
  • 一般家中煮味噌湯，除了加清水外，其實若能以簡單自製的柴魚高湯為湯底，口感會更好。
.魚肉 .日式料理 .葷食
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