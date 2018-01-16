食譜:和風養生鱈魚鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:和風養生鱈魚鍋

  • 【做　法】
  • 1.將鱈魚菲力切片；蒟蒻切片備用。
  • 2.將秋葵去頭；紅蘿蔔、白蘿蔔和日本南瓜去皮洗淨切片備用。
  • 3.取一砂鍋將作法1、2的所有食材依序放入，加入水和所有調味料，以小火煮約20分即可。
主菜 .魚肉 .日式料理 .葷食
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