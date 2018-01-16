食譜:和風養生鱈魚鍋:www.ytower.com.tw
楊桃美食網
頻道
烹飪教學影片
影片首頁
餐廳
YTV直播
影片分類
中華料理
西式料理
日韓南洋
烘焙點心
冰品飲料
楊桃美食網
20000道食譜
食譜首頁
西點
其他
主菜
雞肉
飲料
開胃前菜
特別推薦
快樂廚房雜誌第1集
2樣食材一道好菜
意想不到的茶包創意
炸物好吃的秘密
餐廳美食部落格
部落格首頁
飲食文化專題
食譜
餐廳
旅遊
其它
書籍商品
楊桃天天買菜
訂閱快樂廚房雜誌
限時促銷
精鐵鍋
隨鮮瓶果汁機
晶工牌45L烤箱與六項配
花崗岩雙鍋三件組
楊桃美食網官方粉絲團
Search
【主菜種類】
可複選
蛋
牛肉
豬肉
雞肉
羊肉
鴨肉
鵝肉
鴿肉
蛙肉
魚肉
貝類
豆腐
醬料
甲殼類
蒟蒻類
根莖類
葉菜類
瓜果類
水果類
飲料類
中式點心
西式點心
其他點心
其他類別
海菜菇蕈類
花菜花瓣類
種子核果類
頭足類及軟體族類
米食及米類製品
豆干、豆包、腐皮類
麵食及麵粉類製品
【國家別】
單選
中式
韓式
西式
南洋
日式
其他
【菜式類別】
單選
主菜
前菜
湯
小吃
冰品
點心
配料
飯食
粥品
麵食
飲料
其他
【葷素別】
單選
葷食
素食
【烘焙專區】
蛋糕
西點
麵包
餅乾
Search
找食譜
和風養生鱈魚鍋
【材 料】
鱈魚菲力
500公克
秋葵
5支
蒟蒻
40公克
紅蘿蔔
80公克
白蘿蔔
80公克
日本南瓜
40公克
水
100㏄
【調 味 料】
日式醬油
100㏄
味醂
50㏄
清酒
30㏄
【做 法】
1.將鱈魚菲力切片；蒟蒻切片備用。
2.將秋葵去頭；紅蘿蔔、白蘿蔔和日本南瓜去皮洗淨切片備用。
3.取一砂鍋將作法1、2的所有食材依序放入，加入水和所有調味料，以小火煮約20分即可。
主菜
.
魚肉
.
日式料理
.
葷食
上線日期:
1/16/2018
查詢更多相關食譜資料
更多精采烹飪教學影片
客服電話:+886-2-25819088
客服Line:@ytservice
【
客服留言版
】 【
客服信箱
】
【
FB粉絲團
】 【
服務條款
】 【
廣告合作
】
Copyright @ 楊桃文化事業有限公司