食譜:白菜燒魚:www.ytower.com.tw

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食譜:白菜燒魚

  • 【做　法】
  • 1.鍋燒熱，加入少許油，爆香材料B的所有辛香料。
  • 2.再放入洗淨切塊的大白菜塊炒香。
  • 3.倒入水和調味料所有材料，煮滾後加入炸魚煮至入味。
  • 4.最後再加入蛋酥略煮即可。
  • 【備　註】
  • 白菜燒魚，看似一道平凡的料理，加入蛋酥，有蛋香又有炸酥的口感香氣，整盤料理就有畫龍點睛的作用。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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