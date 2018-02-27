食譜:杏仁煎魚片:www.ytower.com.tw

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食譜:杏仁煎魚片

  • 【做　法】
  • 1.將雞蛋打成蛋液，加入杏仁粉和調味料一起拌勻。
  • 2.鯛魚片切成適當大小塊狀，沾裹作法１的杏仁糊後，再將杏仁片均勻覆蓋在魚片表面。
  • 3.鍋內放入少許油，待油熱後將魚片放入，煎約2分鐘至兩面呈金黃色即可盛盤。
  • 【備　註】
  • 杏仁片先經過烘烤，再入鍋油煎，香味會更加濃郁，若只以油煎方式，則要注意溫度不宜過高，否則杏仁片很容易焦黑。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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