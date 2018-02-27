食譜:鮭魚酥皮塔:www.ytower.com.tw
食譜:鮭魚酥皮塔

  • 【做　法】
  • 1.鮭魚切成小丁，放入滾水中燙熟，撈起瀝乾備用。
  • 2.將作法1的鮭魚丁和洋蔥末、香菜末、調味料混合拌勻，分成四等份備用。
  • 3.將起酥皮分切成4片，壓上重物後，放入預熱的烤箱中，以100℃烤約2分鐘後取出。
  • 4.在每片烤好的起酥皮上，分別填入一份作法2的鮭魚丁餡，再將起酥皮疊起即可。
  • 【備　註】
  • 起酥皮經過烘烤後會變得膨漲酥鬆，所以如果要做成填裝餡料的塔皮，就要在酥皮中間壓上重物再烘烤。
點心 .魚肉 .西式料理 .葷食
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