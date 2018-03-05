食譜:鹽烤鮮魚:www.ytower.com.tw

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食譜:鹽烤鮮魚

  • 【做　法】
  • 1.將午仔魚洗淨，用餐巾紙吸乾水分，再放入所有調味料醃漬約5分鐘備用。
  • 2.取一個容器將鹽與蛋白一起攪拌均勻備用。
  • 3.再將作法1醃漬好的午仔魚用作法2的蛋白鹽包裹起來。
  • 4.將作法3放入預熱約180℃的烤箱中，烤約15分鐘。
  • 5.取出盛盤，食用時撥開鹽塊，再擠入檸檬汁即可。
  • 【備　註】
  • 基本上全魚都適合使用鹽焗的方式，因為魚夠新鮮，用鹽巴包裹住再放入烤箱烤，這樣更能鎖住鮮甜的魚湯汁。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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