食譜:檸香烤秋刀魚:www.ytower.com.tw

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食譜:檸香烤秋刀魚

  • 【做　法】
  • 1.將秋刀魚洗淨後，擦乾水分，再撒上所有的調味料，檸檬切角塊備用。
  • 2.再將作法1塗好的秋刀魚放入預熱約190℃的烤箱中，烤約15分鐘。
  • 3.將作法2烤好的秋刀魚放入盤中，再配上檸檬角，食用時擠上檸檬汁即可。
  • 【備　註】
  • 在家裡用烤箱烤秋刀魚方便又美味，簡單的撒上調味料就可烤出甘甜的香氣，食用時擠上新鮮檸檬汁，淡淡檸檬香可讓秋刀魚更加鮮甜。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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