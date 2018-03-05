食譜:柚香魚片:www.ytower.com.tw

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食譜:柚香魚片

  • 【做　法】
  • 1.將鱈魚洗淨後，擦乾水分備用。
  • 2.再將作法1的鱈魚放入烤盤中，再撒上所有的調味料備用。
  • 3.將作法2的鱈魚放入預熱約180℃的烤箱中，烤約15分鐘取出即可。
主菜 .魚肉 .韓式料理 .葷食
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