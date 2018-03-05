食譜:麻辣魚(1):www.ytower.com.tw
食譜:麻辣魚(1)

  • 【做　法】
  • 1.吳郭魚洗淨，背部劃三刀；乾辣椒切小段，備用。
  • 2.熱鍋倒入2大匙沙拉油，放入作法1吳郭魚，兩面已中小火各煎約3分鐘，取出備用。
  • 3.於作法2鍋中加入蒜末、薑末以及乾辣椒，以小火拌炒約1分鐘，加入川味麻辣醬、所有調味料以及水拌勻，放入作法2吳郭魚以小火煮約5分鐘，撒上蔥花即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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