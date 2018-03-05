食譜:蒜味鮮蚵拌豆腐:www.ytower.com.tw
食譜:蒜味鮮蚵拌豆腐

  • 【做　法】
  • 1.鮮蚵加入調味料B醃約5分鐘，沾裹上地瓜粉，放入沸水中汆燙1分鐘備用。
  • 2.板豆腐切塊，放入沸水中汆燙約1分鐘，取出與作法1的鮮蚵一起放入盤中。
  • 3.將材料B加入醬油膏拌勻，淋在作法2的盤中即可。
  • 【備　註】
  • 吃涼拌豆腐時是不是覺得豆腐很容易出水，稀釋了醬汁的風味，我們可以事先將豆腐汆燙過，讓豆腐表面煮熟，內部的水分就不容易滲出。
  • 約10分鐘
主菜 .貝類 .中式料理 .葷食
上線日期: