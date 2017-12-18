食譜:天婦羅(2):www.ytower.com.tw
食譜:天婦羅(2)

  • 【做　法】
  • 1.蝦去頭、腸泥，剝除蝦殼，然後剪除蝦尾1/4處（包含尖刺），再用廚房紙巾擦乾水分。將蝦身腹部朝上放在粘板上，在約1/2處用刀略切一下。再翻過來稍為壓直，這樣蝦子入鍋後就不會捲曲。然後撒上適量鹽和白胡椒粉。
  • 2.地瓜切片、茄子切小段、四季豆去除粗絲備用。
  • 3.將蛋充分打散成蛋液，加入冰水攪拌均勻。低筋麵粉過篩篩入蛋液中，略為攪拌均勻。
  • 4.熱一鍋油，加熱至高油溫180℃。可丟入少許麵粉測試，若油面有如沸騰，產生較大油泡，且麵粉馬上浮起，即為高溫油。將蝦子沾裹薄薄一層低筋麵粉。再裹上一層麵衣，放入油鍋中炸至酥脆後，撈起瀝油。
  • 5.南瓜、茄子、四季豆也依序沾裹麵衣。放入油鍋中炸至酥脆後，撈起瀝油，與炸蝦一同擺盤即可。
  • 【備　註】
  • 高溫油：180℃以上
    滴落一小滴麵糊在油鍋裡，馬上浮起則為高溫油。油面有如沸騰，產生較大油泡。宜用於短時間即可熟透之材料，如海鮮或裹麵衣之蔬菜。
  • 要說日本人最愛吃的炸物，可非天婦羅莫屬了。看似多樣化的食材，其實只要掌握食材特性，炸起來一點都不難喔！
主菜 .甲殼類 .日式料理 .葷食
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