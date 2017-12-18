食譜:天婦羅(2):www.ytower.com.tw

高溫油：180℃以上 滴落一小滴麵糊在油鍋裡，馬上浮起則為高溫油。油面有如沸騰，產生較大油泡。宜用於短時間即可熟透之材料，如海鮮或裹麵衣之蔬菜。

要說日本人最愛吃的炸物，可非天婦羅莫屬了。看似多樣化的食材，其實只要掌握食材特性，炸起來一點都不難喔！