食譜:芝麻甜醬乾燒蝦:www.ytower.com.tw
食譜:芝麻甜醬乾燒蝦

  • 【做　法】
  • 1.鮮白蝦剪去頭尾尖刺，放入油鍋中以170℃炸至金黃酥香後備用。
  • 2.菠菜葉切絲放入作法1油鍋中，炸至乾香備用。
  • 3.留少許作法2鍋中的油，加入所有調味料煮勻，再加入作法1的鮮白蝦與熟白芝麻炒勻。
  • 4.將鮮白蝦盛盤加入菠菜絲裝飾即可。
  • 【備　註】
  • 約15分鐘
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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