食譜:南瓜海鮮鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:南瓜海鮮鍋
  • 【調 味 料】
  • 1又1/2茶匙
  • 1/4茶匙

  • 【做　法】
  • 1.南瓜去皮切大塊；取湯鍋加入200cc水，放入和南瓜塊煮爛，壓成泥狀。
  • 2.白蝦剪除頭尖和尾尖，再剪開背部挑去腸泥；洋蔥切大塊，備用。
  • 3.起鍋，放入少許油燒熱，放入蝦子略煎至變紅，再放入洋蔥炒香。
  • 4.續倒入作法1的南瓜泥、所有調味料和什錦火鍋料煮滾即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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