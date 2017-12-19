食譜:南瓜海鮮鍋:www.ytower.com.tw

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南瓜海鮮鍋
【材 料】
白蝦
12尾
南瓜
250公克
洋蔥
1/2顆
什錦火鍋料
150公克
水
200公克
【調 味 料】
鹽
1又1/2茶匙
糖
1/4茶匙
【做 法】
1.南瓜去皮切大塊；取湯鍋加入200cc水，放入和南瓜塊煮爛，壓成泥狀。
2.白蝦剪除頭尖和尾尖，再剪開背部挑去腸泥；洋蔥切大塊，備用。
3.起鍋，放入少許油燒熱，放入蝦子略煎至變紅，再放入洋蔥炒香。
4.續倒入作法1的南瓜泥、所有調味料和什錦火鍋料煮滾即可。
主菜
.
甲殼類
.
中式料理
.
葷食
上線日期:
12/19/2017
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