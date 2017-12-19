食譜:泰式酸辣海鮮鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:泰式酸辣海鮮鍋

  • 【做　法】
  • 1.蝦子剪除頭尖和尾尖，再剪開背部挑去腸泥；洋蔥切大塊，備用。
  • 2.起鍋，放入少許油燒熱，放入蝦子略煎至變紅，再放入洋蔥炒香。
  • 3.續倒入水、檸檬汁、所有調味料、什錦火鍋料、透抽煮滾，再加入汆燙熟的青菜即可。
主菜 .甲殼類 .南洋料理 .葷食
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