食譜:香辣鮮蝦粉絲鍋:www.ytower.com.tw
食譜:香辣鮮蝦粉絲鍋

  • 【做　法】
  • 1.蝦子剪除頭尖和尾尖，再剪開背部挑去腸泥；洋蔥切片；冬粉用清水浸泡10分鐘至軟，洋蔥切片瀝乾備用。
  • 2.起鍋，放入少許油燒熱，放入蝦子略煎至變紅，再放入蒜片、洋蔥片和辣椒醬炒香。
  • 3.作法2續加入水、黃豆芽、冬粉和其餘調味煮滾即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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