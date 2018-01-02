食譜:辣椒蟹鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:辣椒蟹鍋

  • 【做　法】
  • 1.螃蟹洗淨，打開背殼，剪除腹部硬殼，再剪除篩鰓（大型螃蟹再分切成小塊）。
  • 2.起鍋，放入少許油燒熱，放入洋蔥片和金山辣醬炒香，續放入水、番茄塊和所有調味料煮滾，放入螃蟹煮10分鐘。
  • 3.最後加入麵條煮滾，撒上蔥花即可
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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