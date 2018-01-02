食譜:木耳彩椒炒蝦仁:www.ytower.com.tw

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食譜:木耳彩椒炒蝦仁

  • 【做　法】
  • 1.乾白木耳泡水漲發後，洗淨再剪除蒂頭，用手撕成小朵狀，放入滾水中略汆燙，撈起瀝乾。
  • 2.蝦仁洗淨，在背部劃一刀，放入混合拌勻的醃料中，醃約15分鐘。
  • 3.取出作法2的蝦仁，放入滾水中略汆燙，撈起泡入冰水中備用。
  • 4.另取鍋，加入2大匙油，放入薑片和蒜片爆香後，加入作法1的白木耳、紅甜椒片和黃甜椒片拌炒後，再加入作法3的蝦仁和全部調味料，拌勻至入味即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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