食譜:乾燒大蝦:www.ytower.com.tw

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食譜:乾燒大蝦

  • 【做　法】
  • 1.將大明蝦尖剌、蝦鬚和蝦腳剪除後，先用牙籤挑除泥腸，再剪開蝦背，洗淨瀝乾備用。
  • 2.將作法1的大明蝦均勻沾裹上太白粉，再放入油鍋中以小火煎至兩面變色，外觀呈酥脆狀，即可盛起。
  • 3.另取鍋，加入少許油，放入蔥花、蒜末和薑末炒香後，加入作法2的大明蝦、全部調味料和水以小火炒至蝦身裹上醬汁即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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