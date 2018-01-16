食譜:藥膳海鮮蔬菜鍋:www.ytower.com.tw
食譜:藥膳海鮮蔬菜鍋
  • 【調 味 料】
  • 適量

  • 【做　法】
  • 1.將南魷切圈；日本山藥去皮切塊；杏鮑菇切片；青花菜切朵備用。
  • 2.取一鍋加入水及所有材料A燉煮10分鐘。
  • 3.續於作法2鍋中，加入作法1的所有材料、明蝦、鯛魚和草蝦仁，燉煮約5分鐘，加入鹽拌勻即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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