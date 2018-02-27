食譜:梅子蝦仁炒蛋:www.ytower.com.tw

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食譜:梅子蝦仁炒蛋
  • 【調 味 料】
  • 1/4小匙

  • 【做　法】
  • 1.將雞蛋打散成蛋液後，加入調味料拌勻。
  • 2.取平底鍋，加入少許油，待油燒熱後，放入蝦仁、梅子粉炒香。
  • 3.接著再倒入作法１的蛋液，以大火炒熟即可。
  • 【備　註】
  • 喜歡吃口感較嫩的炒蛋，可以在蛋炒到半熟時，加入一小匙水或高湯，就能炒出軟嫩而不爛糊的炒蛋了。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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