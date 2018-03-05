食譜:泰式酸辣海鮮(1):www.ytower.com.tw
食譜:泰式酸辣海鮮(1)

  • 【做　法】
  • 1.蝦仁去腸泥，洗淨汆燙；蛤蜊吐沙；鯛魚片切小塊，備用。
  • 2.洋蔥切片；九層塔洗淨摘嫩葉，備用。
  • 3.熱鍋倒入1小匙沙拉油，加入作法2洋蔥片以小火拌炒至軟化。
  • 4.於作法3鍋中加入水、泰式酸辣醬、所有調味料以及作法1蝦仁、蛤蜊以及鯛魚片，以中火煮約3分鐘後加入作法2九層塔葉拌勻即可。
主菜 .甲殼類 .南洋料理 .葷食
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