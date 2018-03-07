食譜:鍋巴米餅:www.ytower.com.tw

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食譜:鍋巴米餅

  • 【做　法】
  • 1.將隔夜飯壓成圓扁狀備用。
  • 2.鍋燒熱，倒入少許油，放入材料B所有材料炒香，加入所有調味料和水煮滾，再加入太白粉勾芡。
  • 3.將作法1放入油鍋中，以大火油炸後，撈起瀝油，盛盤備用。
  • 4.最後將作法2淋至作法3的盛盤鍋巴米餅上即可。
  • 【備　註】
  • 如果要米飯呈現脆脆的口感，可以把冷飯捏成塊或是捏散成米粒，再放入油鍋中油炸，就可以達到酥脆的效果。
飯食 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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