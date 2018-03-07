食譜:脆米蝦鬆:www.ytower.com.tw

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食譜:脆米蝦鬆
  • 【調 味 料】
  • 1/4小匙

  • 【做　法】
  • 1.蝦仁切末加入鹽拌勻；芹菜末放入鍋中，炒熟撈起備用。
  • 2.將隔夜飯放入油鍋中，以大火炸至酥脆，撈起備用。
  • 3.取一片生菜葉，剪成適當大小，再放入作法2的脆米飯和作法1的蝦末和芹菜末即可。
飯食 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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