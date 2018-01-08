食譜:椒鹽土魷:www.ytower.com.tw

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食譜:椒鹽土魷

  • 【做　法】
  • 1.魷魚去薄膜洗淨，先切花刀後，再分切小片狀，放入滾水中略汆燙，撈起瀝乾備用。
  • 2.取鍋，加入3大匙油，放入作法1的魷魚片以大火略炒後，加入蒜末、蔥末、紅辣椒末和全部調味料炒勻即可
  • 【備　註】
  • 這道料理適合用市場買的水發魷魚，這樣炒後口感才會好。如果用乾的魷魚，因為不容易泡發，炒後口感也不佳。
主菜 .頭足類及軟體族類 .中式料理 .葷食
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