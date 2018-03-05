食譜:沙茶烤魷魚:www.ytower.com.tw

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食譜:沙茶烤魷魚

  • 【做　法】
  • 1.將水發魷魚洗淨後，擦乾水分，再插入3根竹籤串定型。
  • 2.將作法1串好的魷魚串塗上沙茶醬，再放入預熱好約180℃的烤箱中，烤約12分鐘。
  • 3.再將青花菜放入滾水中汆燙撈起擺盤備用。
  • 4.最後將作法2烤好的魷魚串放入作法3的盤中，再放入小蕃茄即可。
  • 【備　註】
  • 沙茶醬是台灣人燒烤時的最愛，水發魷魚基本上已經泡發肉質熟化，所以搭配味道較重的沙茶醬正適合，剛好可以壓過魷魚的腥味。
小吃 .頭足類及軟體族類 .中式料理 .葷食
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