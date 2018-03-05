食譜:炸醬烤中卷:www.ytower.com.tw

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食譜:炸醬烤中卷

  • 【做　法】
  • 1.將中卷洗淨後，擦乾水分，再插入1根竹籤串定型。
  • 2.將青蔥切段，蘑菇洗淨，再一起放入滾水中汆燙過水備用。
  • 3.再將作法1的中卷塗上市售炸醬與少許的細砂糖，再放入預熱好約190℃的烤箱中，烤約10分鐘。
  • 4.將作法3烤好的中卷放入盤中,再將作法2汆燙好的蘑菇與青蔥放旁邊裝飾即可。
主菜 .頭足類及軟體族類 .中式料理 .葷食
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