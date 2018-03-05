食譜:參巴透抽:www.ytower.com.tw

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食譜:參巴透抽

  • 【做　法】
  • 1.洋蔥去皮切片；蕃茄洗淨切塊，備用。
  • 2.透抽去內臟後洗淨切段，備用。
  • 3.熱鍋倒入1小匙沙拉油，加入作法1洋蔥片以小火拌炒至軟化。
  • 4.於作法3加入南洋鮮辣醬、水、所有調味料煮勻，加入作法1蕃茄塊和作法2透抽段煮至滾沸，加入太白粉水勾芡即可。
主菜 .頭足類及軟體族類 .南洋料理 .葷食
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