食譜:棉花糖草莓銅鑼燒:www.ytower.com.tw

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食譜:棉花糖草莓銅鑼燒

  • 【做　法】
  • 1.草莓洗淨去蒂後瀝乾，依大小分切成1/2或1/4的大小顆備用。
  • 2.鬆餅粉加入雞蛋、牛奶攪拌均勻後，靜置約10分鐘，讓內餡發泡後即為銅鑼燒麵糊。
  • 3.舀一湯匙作法2的麵糊，放入平底鍋中以小火煎約30秒後翻面，待另一面也凝結後即可盛盤。
  • 4.將一片銅鑼燒上擺入棉花糖、草莓後，再蓋上另一片銅鑼燒即可。
  • 【備　註】
  • 利用剛煎起鍋的銅鑼燒餘溫，可使棉花糖稍微融化，入口後會有類似奶油般綿密的口感。
點心 . .日式料理 .葷食
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