食譜:水果軟糖玉子燒:www.ytower.com.tw

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食譜:水果軟糖玉子燒

  • 【做　法】
  • 1.將雞蛋打散成蛋液後，太白粉加水拌勻倒入蛋液中過篩。
  • 2.取鍋燒熱後，塗上少許油，倒入作法１的蛋液，以中火煎約至五分熟，放入水果軟糖，再以鍋鏟將蛋皮捲成三摺後盛起。
  • 3.稍微放涼後，將作法2的玉子燒分切成6片即可。
  • 【備　註】
  • 在蛋液中加入太白粉水可使玉子燒不易破；而用篩子過濾則能去除蛋液中的空氣，讓玉子燒的口感更綿密。
點心 . .日式料理 .葷食
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