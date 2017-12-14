食譜:馬鈴薯沙拉(3):www.ytower.com.tw
食譜:馬鈴薯沙拉(3)

  • 【做　法】
  • 1.馬鈴薯去皮、切細條狀，泡水洗除澱粉質後瀝乾，再蒸熟、搗成泥，備用。
  • 2.小黃瓜以鹽搓洗淨，切開去籽切粗丁；紅蘿蔔去皮切丁，放入滾水中汆燙至稍軟；玉米粒瀝乾。
  • 3.水煮蛋取蛋黃搗碎，蛋白切小丁。
  • 4.將所有材料、和調味料混合拌勻即可。
開胃前菜 .根莖類 .西式料理 .葷食
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