食譜:馬鈴薯濃湯(2):www.ytower.com.tw
食譜:馬鈴薯濃湯(2)

  • 【做　法】
  • 1.馬鈴薯、洋蔥去皮切小丁；紅蘿蔔、西芹洗淨後切小丁。
  • 2.熱鍋，加入橄欖油，放入洋蔥丁炒軟，再放入馬鈴薯丁、紅蘿蔔丁和西芹丁拌炒，加水煮開後轉小火，煮至所有食材變軟即熄火。
  • 3.待作法2冷卻後放入果汁機中，略攪打至有殘留顆粒，再倒回鍋中加入牛奶煮開，放入所有調味拌勻即可。
.根莖類 .西式料理 .葷食
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